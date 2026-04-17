Haberler

Kahramanmaraş Valiliğinden okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 8 yaralı öğrenciden 5'inin yoğun bakımda tedavi edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Valiliği, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğünü, 5 öğrencinin yoğun bakımda takip edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

