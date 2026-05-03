Kahramanmaraş'taki Silahlı Okul Saldırısında Yaralanan Öğrencilerden Almina Ağaoğlu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında başına aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti. Olayda can kaybı saldırgan hariç 12'ye yükseldi.

Almina Ağaoğlu'nun babası Ahmet Miraç Ağaoğlu, sosyal medya hesabından, "Kızım Almina Ağaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu, hastanede tedavi görüyordu. Küçük Almina'nın vefatıyla, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin 15 Nisan'da düzenlediği saldırıda can kaybı 12 oldu.

Saldırgan Mersinli de olay ölü olarak ele geçirilmişti.

Kaynak: ANKA
