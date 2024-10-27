Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Küçüksır Mahallesi Çokran mevkiindeki sarp ve kayalık ormanlık arazide etkili olan yangının kontrol alınabilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 130 personel, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 iş makinesi çalışma gerçekleştiriyor.