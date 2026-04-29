Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için Karabük'te fidan dikildi

Karabük'te ilkokul öğrencileri, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrencinin anısını yaşatmak için fidan dikti.

Kent merkezindeki ormanlık alana Aydınlıkevler İlkokulu 2. sınıf öğrencileri tarafından 45 çam ve köknar fidanı dikildi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, okul müdürü Şaban Yıldırım, okul aile birliği başkanı Serkan Akyar, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç
