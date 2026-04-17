Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden Kerem'in halası: 'Kurşunlar hedefi Kerem'in ön sırasıydı'

KAHRAMANMARAŞ'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Kerem Erdem Güngör'ün (11) halası Saniye Güngör, olayın şokunu hala atlatamadıklarını belirterek, yeğeni Kerem'in en ön sırada oturduğu için kurşunların hedefi olduğunu söyledi.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda ölen Kerem Erdem Güngör'ün ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Hala Saniye Güngör, olayın bir kabus olduğunu ve yeğeninin de saldırı sırasında ön sırada oturduğu için kurşunların hedefi olduğunu ifade etti.

'ARKADAŞLARI CAMDAN ATLAYARAK KURTULDU'

Yeğeni Kerem'in arkasında oturan arkadaşlarının camdan atlayarak saldırıdan kurtulduğunu anlatan Saniye Güngör, "Kabus gibi bir gün yaşadık. Şu anda cenazemiz var. Hala inanamıyoruz, bir kabusmuş da uyanalım istiyoruz. Kerem 5'inci sınıf öğrencisiydi. Nur yüzlü melek gibi bir öğrenciydi. Bizim geleceğimiz çocuklarımıza emanet edilmiş. Çocuklarımızı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Önlem almak sadece bir dönemle olacak bir şey değil. Bu bir iki günlük mesele değil, geçmişi olan bir iş. Burada ailelere ve öğretmenlere çok büyük bir görev düşüyor. Okul çocukların ikinci evi. Bizim çocuklarımızı güvendiğimiz tek yer. Olayı çalışırken öğrendik. Kerem'i bulamayınca hastanelere ve okula koştuk. Benim çalıştığım kuruma gelmiş. Ben Kerem'in ameliyatta olduğunu duyunca dünyamız başımıza yıkıldı. Biz nasıl ki bir AVM'ye cihazdan geçmeden giremiyorsak okullara da kimse elini kolunu sallayarak girmesin. Hastaneye geldiğinde de durumu çok kötüymüş yavrumun. Yavrum ön sıralarda oturuyormuş. Arkadaşımın kızı o sınıftaydı. Yeğenime kurşun isabet etmiş ve karaciğeri ile kalbine hasar vermiş. Arkadaşımın kızı da şarjör değiştirdiği sırada pencereden atlayarak kurtulmuş. Yavrum önde oturduğu için kurtulamadı. Yeğenim saldırganın 2'inci girdiği sınıftaymış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış