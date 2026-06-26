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Kahramanmaraş'ta yangında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri defnedildi

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 engelli kardeşin cenazesi, düzenlenen törenin ardından yan yana defnedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 engelli kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Abdulhamithan Camisi'nde düzenlenen törene, yaşamını yitiren Esra, Muhammet Ali ve Mustafa Saltalı'nın ailesi ve yakınları ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile vatandaşlar katıldı.

Kardeşlerin cenazeleri, cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Mikail Saltalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 kardeş olduklarını, 3 engelli kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Çağlayancerit ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığını, olayı duyar duymaz kent merkezine geldiğini dile getiren Saltalı, annesinin çok fedakar olduğunu, ilerlemiş yaşına rağmen her zaman evlatlarının yanında durduğunu söyledi.

Saltalı, yaşanan acı olayın ardından devletin tüm kurumlarıyla verdiği destek için teşekkür etti.

Dün Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, 3 engelli kardeş yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı, oğlu Mustafa Saltalı ve aynı katta yaşayan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
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