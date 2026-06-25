Yangın çıkan evde 3 kişi öldü, 1 kişi dumandan etkilendi
Kahramanmaraş'ta bir apartmanda çıkan yangında, engelli oldukları öğrenilen Esra, Muhammed ve Abdulgani Saltalı kardeşler hayatını kaybetti. Yangının yer yatağında uyudukları sırada çıktığı belirtilirken soruşturma devam ediyor.
ENGELLİ KARDEŞLER ÖLDÜ
Kahramanmaraş'ta bir apartmanda çıkan yangında yaşamını yitiren Esra Saltalı (45) Muhammed Saltalı (32) Abdulgani Saltalı'nın (26), engelli ve kardeş oldukları öğrenildi. Yaşamını yitiren 3 kardeşin yer yatağına uydukları sırada yangının çıktığı bildirilirken, soruşturma sürüyor.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı