Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak, yollarda su birikintilerine ve trafik sorunlarına neden oldu. Aşık Mahzuni Şerif Tüneli su sızması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Birçok araç mahsur kaldı, kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, su sızması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücüler ise geçici olarak eski yola yönlendirildi.

Yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte, Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarının üzerine çıkan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
