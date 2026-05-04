Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk