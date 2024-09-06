Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilogram esrar, kenevir bitkisi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan İ.Ö'nün evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilogram esrar ile kenevir bitkisi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.