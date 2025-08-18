Kahramanmaraş'ta Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı Coşkuyla Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, konserler ve etkinliklerle gün geçtikçe renkleniyor. Bu yılki fuarın 18. gününde 'Oldu O zaman' müzik grubu sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı", konser ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın 18. gününde "Oldu O zaman" müzik grubu konser verdi.

Kahramanmaraşlı müzikseverler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Müzik grubunun seslendirdiği "Sigarası Yaldızlı", "Acımadı Ki", "Aydı Dün Gibi" ve "Mastika" gibi sevilen eserlerine katılımcılar eşlik etti.

Fuar yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
