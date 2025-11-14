Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsü M.K. olan otomobil, şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.K. idaresindeki 06 EG 0124 plakalı otomobil, Hasankendi Mahallesi Karahüyük grup yolunda şarampole devrildi.???????
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel