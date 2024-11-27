Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazanın detayları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

U.K. (23) yönetimindeki 38 AJR 034 plakalı otomobil, Kabaağaç Mahallesi Akçırı mevkisinde M.K. (58) idaresindeki 46 BJ 611 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.T. (18), C.P. (19) ve M.R.F. (16) yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel
img

Yıllar sonra ortaya çıkıp kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı
img

Ensest ilişki baskısını kaldıramadı
img

"700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum" deyip isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Victor Osimhen sevgilisi kim? Osimhen evli mi, çocuğu var mı? HASAN ARAT AÇIKLAMA CANLI İZLE! Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki Beşiktaş Başkanı Fikret Orman mı olacak? Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler? GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Hasan Arat'ın istifasından sonra Beşiktaş'ta ne olacak? Beşiktaş yeni başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Mete Vardar kimdir? Mete Vardar kaç yaşında ve nereli? Hasan Arat istifasının ardından ne olacak? Beşiktaş seçime mi gidecek? Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu? HASAN ARAT KİMDİR, neden istifa etti? BJK Başkanı Hasan Arat kaç yaşında ve nereli? Hüseyin Yücel kimdir? Hüseyin Yücel kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yücel hayatı ve kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.