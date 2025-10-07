Kahramanmaraş'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda otomobil bariyerleri aşarak köprüden düştü.
R.K. idaresindeki 38 ALN 524 plakalı tır, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Erkenez Köprüsü üzerinde H.U. yönetimindeki 46 AFJ 183 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bariyerleri aşarak köprüden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen H.U, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel