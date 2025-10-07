Haberler

Kahramanmaraş'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda otomobil bariyerleri aşarak köprüden düştü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

R.K. idaresindeki 38 ALN 524 plakalı tır, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Erkenez Köprüsü üzerinde H.U. yönetimindeki 46 AFJ 183 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bariyerleri aşarak köprüden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen H.U, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Sergen Yalçın, takımın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak

Metroya valizle binenlerden ek ücret alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.