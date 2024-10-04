Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Tarihi Eser Operasyonu: 110 Sikke Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Tarihi Eser Operasyonu: 110 Sikke Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 110 sikke ve bir obje ele geçirildi. Olayla ilgili yetkili kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi'nde Ö.K'nin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak amacıyla müşteri aradığını tespit etti.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 110 sikke ve tarihi eser niteliğinde bir obje ele geçirdi.

Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

Kültür Sanat Operasyon Pazarcık Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 4 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef balaban köftesi tarifi (ESKİŞEHİR)! En güzel balaban köftesi tarifi! Balaban köftesi tarifi nasıl yapılır? Balaban köftesi için malzemeler! MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü? Ayşenur Halil kimdir? İstanbul Fatih'de öldürülen Ayşenur Halil kaç yaşında, nereli, nasıl, neden öldürüldü? Semih Çelik İkbal Uzuner'i neden öldürdü? İkbal Uzuner kimdir? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen İkbal Uzuner kaç yaşında, nereli? İkbal Uzuner nasıl, neden öldürüldü? Çorum FK Iğdırspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çorum FK Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen kızın VİDEOSU yayınlandı mı (Hassas Görüntüler) İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü?
title