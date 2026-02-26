Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 289 şüpheli gözaltına alındı ve 22 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda iki av tüfeği ele geçirildi.
??????? Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 289 şüpheli gözaltına alındı, 22 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 18-24 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 289 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 2 av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demir