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Sobadan sız gaz anne ile kızının sonu oldu

Sobadan sız gaz anne ile kızının sonu oldu
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 46 yaşındaki anne Fatoş Göçebe ve 10 yaşındaki kızı Asmin, hayatlarını kaybetti. Anne ile kızının cansız bedeni, yakınlarının merak etmesi üzerine eve gelmesiyle bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 10 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.

ANNE İLE KIZI SOBADAN SIZAN GAZDAN CAN VERDİ

Battalgazi Mahallesi Şüheda Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında oturan 46 yaşındaki Fatoş Göçebe ve 10 yaşındaki kızı Asmin'den bir süredir haber alamayan yakınları adrese gitti.

Sobadan sız gaz anne ile kızının sonu oldu

Kapının açılmaması üzerine, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Daireye giren sağlık ve polis ekipleri, anne ile kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

allah rahmet eylesın mekanlrı cennet olsun.

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