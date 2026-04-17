Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek

Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki öğrenciler, çevredeki okullara nakledilmeye başlandı. Valilik, öğrencilerin eğitimine başka okullarda devam etme kararı aldı.

Kahramanmaraş Valiliği, önceki gün yaşanan silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim öğretime devam edilip edilmemesine ilişkin süreci değerlendirdi.

Saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı.

Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek.

Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
