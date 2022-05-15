Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı

AA - Ali Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı

Elbistan ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'nde İ.P. (24) ile M.E.G (19) arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Vücuduna isabet eden saçma ile yaralanan İ.P. kendi aracıyla hastaneye gitmeye çalışırken bilincini kaybederek Vatan Caddesi'ndeki araçlara çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.P. kurtarılamadı.

Zanlı M.E.G. gözaltına alındı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Elbistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title