Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada A.Y. ağır yaralandı. İki şahıs arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce İ.S. A.Y.'yi silahla yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Y.'yi hastaneye kaldırırken, İ.S. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Saçaklızade Mahallesi'nde A.Y. ile İ.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine İ.S, A.Y'yi silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan A.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli İ.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
