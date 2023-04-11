Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak ve bazı yerlerde etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla 13 Nisan Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.