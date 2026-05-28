Elbistan'da Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobilin çarptığı 70 yaşındaki Mehmet Taş hayatını kaybetti. F.Ö. yönetimindeki araç, Karaelbistan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Taş'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adam kurtarılamadı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Karaelbistan Mahallesi'nde F.Ö'nün kullandığı 46 VD 106 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Taş'a (70) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Ceran
