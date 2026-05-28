Elbistan'da Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Ölü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobilin çarptığı 70 yaşındaki Mehmet Taş hayatını kaybetti. F.Ö. yönetimindeki araç, Karaelbistan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Taş'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adam kurtarılamadı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Karaelbistan Mahallesi'nde F.Ö'nün kullandığı 46 VD 106 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Taş'a (70) çarptı.
Kaynak: AA / Hakan Ceran