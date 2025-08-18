Kahramanmaraş'ta Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti, Kızı Ağır Yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobilin çarptığı 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.
H.H. idaresindeki DS 888 plakalı otomobil Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu Kamtaş Beton mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hürü Karaca (52) ile kızı S.G.K'ye (28) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anne Hürü Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kızı S.G.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü H.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel