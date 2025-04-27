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Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Emir Gülpak (24) idaresindeki 46 AJR 435 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, inceleme sonucu sürücü Gülpak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan F.S.N. ise ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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