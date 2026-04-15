Kahramanmaraş Valiliği: Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki Durum Kontrol Altında

(ANKARA) - Kahramanmaraş Valiliği, "Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıyla ilişkin gerekli müdahalenin hızlı şekilde gerçekleştirildiğini ve durumun kontrol altında olduğunu" bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili süreç güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Olaya ilişkin gerekli müdahale hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olup durum kontrol altındadır."

Vatandaşlarımızdan ricamız, paniğe kapılmamaları ve yalnızca yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamaları dikkate almalarıdır. Asılsız bilgi ve söylentilerin yayılması, kamu düzenini olumsuz etkileyebileceğinden bu konuda hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Gelişmelere ilişkin bilgilendirmeler, resmi kanallar aracılığıyla düzenli olarak paylaşılacaktır."

Kaynak: ANKA