Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangına 3 arazöz, 3 su tankı ve 1 helikopterle müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel
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