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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi kırsal Yeniyapan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırsal Yeniyapan Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 5 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 52 personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 su ikmal aracı sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
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