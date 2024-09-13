Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, müdahale ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangın, Pınarbaşı Mahallesi kırsalında meydana geldi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Pınarbaşı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi.
Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.