'CENNET KUŞUM' DEDİĞİ KIZINI TÜRK BAYRAĞIYLA UĞURLADI

Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, Abdülhamid Han Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Almina Ağaoğlu'nun ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Almina'nın sınıf arkadaşları, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Almina'nın musalla taşındaki tabutuna sarılan Gülden Ağaoğlu, "Cennet kuşum" diyerek tabutu okşayıp öptü. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan Ağaoğlu, "Bayrak getirin kızıma. Kızım bayrağımızı çok severdi" diyerek görevlilerden Türk bayrağı istedi. Gülden Ağaoğlu daha sonra görevlilerle birlikte Türk bayrağını kızının tabutuna örttü, daha sonra da eşi Ahmet Miraç Ağaoğlu'na ve oğluna sarılıp tabutu okşadı.

İl Müftüsü Hüseyin Güller, helallik alınmasının ardından cenaze namazını kıldırdı. Almina Ağaoğlu, namazın ardından götürüldüğü Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

