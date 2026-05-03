Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaralanan Almina hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ'ta okuldaki saldırıda yaralanan Almina Ağaoğlu (11), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Merkez Onikişubat ilçesinde İsa Aras Mersinli'nin (14) eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda başına isabet 2 kurşunla yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Ağaoğlu'nun ölüm haberi ailesini gözyaşlarına boğdu.
Almina Ağaoğlu'nun cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağaoğlu, otopsinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Almina Ağaoğlu ile birlikte saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Saldırıda yaşanan arbede sırasında İsa Aras Mersinli de hayatını kaybetmişti.