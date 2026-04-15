Kahramanmaraş'ta Orta Okulda Silahlı Saldırı... Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: "4 Kişi Vefat Etti, 20 Yaralı Var. Saldırgan da Vefat Etti"

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrenci hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Saldırganın da kargaşa sırasında kendisine ateş ettiği öğrenildi.

(ANKARA) - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirerek, "Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti" dedi.

Valisi Ünlüer, saldırıya ilişkin gazetecilere şunları söyledi:

"Şu ana kadarki yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 kişi vefat etti. Bunlardan 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralı var. Bunlardan 4'ü şu an ameliyatta. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yaralı kardeşlerimiz sağlıklarına kavuşurlar. Başka herhangi bir okulumuzda bu tür bir saldırı yok. Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amacıyla mı, yoksa o kargaşadan dolayı mı yaptı bilmiyoruz. Saldırgan 8'inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz."

Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Ölü ve yaralılar var
