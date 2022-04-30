Kahramanmaraş'ta motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı genç kız yaralandı.

Şekeroba Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, A.Ö. (29) idaresindeki sepetli motosiklet, otobüsten inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan R.S'ye (17) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince R.S. Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.