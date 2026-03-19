Suyla çevrili alanda mahsur kalan köpeği itfaiye eri kurtardı
Kahramanmaraş'ta suyla çevrili bölgede mahsur kalan bir köpek, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. İtfaiyeciler, köpeği suya girerek alıp kıyıya çıkardı.
Merkez Onikişubat ilçesinin Kümperli Mahallesi'nde suyun ortasındaki alanda köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler, bölgeye sevk edildi. İtfaiyecilerden biri, suya girip köpeği kucağına aldı ve kıyıya çıkardı. Köpeği kurtaran itfaiyeciler, ardından fotoğraf çektirdi.
