Haberler

Kahramanmaraş'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Hasan Halis Emin Tosun, jandarma, AFAD ve vatandaşların katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucu sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Boylu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Tosun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 3 yaşındaki oğlu Hasan Halis Emin Tosun'un kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla mahalle ile Boylu Göleti çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Gölet çevresinde yürütülen arama çalışmaları sırasında sağlıklı şekilde bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Veli Menekşe
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor

Türkiye'de sadece 2 tane var! Gören bir daha dönüp bakıyor
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti