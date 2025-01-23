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Kahramanmaraş'ta Kayalıklarda Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Kayalıklarda Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 16 yaşındaki Umut Bolat, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Arıtaş Mahallesi'ndeki Dikmen Dağı'na arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe giden 16 yaşındaki Umut Bolat'ın kayalıklardan düşerek yaralandığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arazi koşullarının zorlu olması dolayısıyla olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afşin İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalenin ardından genci sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel
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