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Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle 66 Kırsal Mahalleye Ulaşım Sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle 66 Kırsal Mahalleye Ulaşım Sağlanamıyor
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Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde toplam 66 kırsal mahalleye ulaşım kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

??????? Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde 66 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan Göksun- Andırın bağlantı yolu ile Afşin'de 2, Andırın'da 1, Ekinözü'nde 2, Elbistan'nda 8, Göksun'da 48, Nurhak'ta 5 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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