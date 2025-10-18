Haberler

Kahramanmaraş'ta Kamyon Akaryakıt Tankerine Çarpınca Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Kamyon Akaryakıt Tankerine Çarpınca Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü Yasin Gürsoy hayatını kaybetti. İtfaiye ve karayolları ekipleri, yola akaryakıtın dökülmesi nedeniyle temizlik çalışması yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta akaryakıt tankerine çarpan kamyon sürücüsü Yasin Gürsoy (47) hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle hasar alan tankerden yola akan yakıt itfaiye ve karayolları ekiplerince temizlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Batı Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Gürsoy yönetimindeki 06 BR 7156 plakalı kamyon, ışıklarda bekleyen Ali Tutma'nın kullandığı 63 ABA 968 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, hasar alan tankerin içindeki yakıt yola aktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, kamyonda sıkışan Yasin Gürsoy'un öldüğünü belirledi. Gürsoy'un cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan polis ve itfaiye ekipleri de yola dökülen yakıtın alev alma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak yoldan geçen sürücüleri sigara içmemeleri konusunda uyardı. Yakıt, itfaiye ve karayolları ekipleri tarafından temizlenerek olası bir tehlikenin önüne geçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
