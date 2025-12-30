Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 3 bin 520 dolu makaron, gümrük kaçağı 10 elektronik sigara, 61 ısıtılmış sigara, 199 puro ve 6 cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 3 bin 520 dolu makaron, gümrük kaçağı 10 elektronik sigara, 61 ısıtılmış sigara, 199 puro ve 6 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

