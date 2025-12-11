Haberler

Kahramanmaraş'ta polislerce izinsiz gösteriye müdahale tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 197 emniyet personelinin katıldığı izinsiz gösteriye müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. TOMA'nın da kullanıldığı tatbikatta, yolu kapatan eylemcilerin gözaltına alınmasıyla gruba müdahale yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, 197 emniyet personelinin katılımıyla izinsiz gösteriye müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Sakarya Konteyner Kent Yerleşkesi'nde yapılan tatbikatta, senaryo gereği küçülmeye giden bir konteyner üretim fabrikasından bazı işçilerin çıkarılması üzerine izinsiz gösteri yapan ve yolu kapatan gruba müdahale edildi.

Ateş yakan, barikat kuran, taş ve sis bombası atan eylemcileri gözaltına alan çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıttı.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)'nın da kullanıldığı tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, gerçek olaylara hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek için bu tür tatbikatların büyük önem taşıdığını belirterek personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü

Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık 'ilişki' detayı

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çarpıcı "grup seks" detayı
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Pendik'te apartman dairesinde yangın! 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
title