Kahramanmaraş'ta İlk Akredite Arama Kurtarma Derneği Kuruldu

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından kurulan 6 Şubat Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği, akredite arama kurtarma derneği oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda eğitim alan dernek üyeleri, olası afetlerde görev almak üzere AFAD onayıyla profesyonelleşti.

6 Şubat Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği Yusuf Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından gerçekleştirilen akredite sınavını dernek olarak başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Dernek olarak akredite olmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Nacar, "Derneğimizin temellerini 26 Nisan 2023'te attık. Şartlarımızı tamamladıktan sonra AFAD'a müracaatımızı yaptık. Kahramanmaraş'ın ilk yerel arama kurtarma derneği ve ilk akredite olan derneğimiz 'Kentsel Arama Kurtarma Ekibi' olmaya hak kazandı. Tüm dernek üyelerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.