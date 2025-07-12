Kahramanmaraş'ta Geleneksel Ağustos Fuarı Hazırlıkları Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı için KAFUM Fuar Alanı'nda hazırlıklar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenmeye başlanan Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 1-31 Ağustos tarihleri arasında KAFUM Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuar için alanda çevre düzenlemeleri, betonarme çalışmalar, yürüyüş yollarının imalatı ve altyapı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

Açıklamada, alanın daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşması için ekiplerin yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Ayrıca fuar süresince çocukların ilgi odağı olan lunaparktaki oyuncakların kapsamlı bakım ve onarımdan geçirildiği aktarıldı.

Ziyaretçilerin fuar alanına rahat ulaşım sağlayabilmesi için otopark alanında da düzenlemeler yapılırken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.