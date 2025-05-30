Kahramanmaraş'ta Geben Vadisi Milli Park İlan Edildi
Kahramanmaraş'ın Geben Vadisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park olarak ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, bölgenin haritası ve koordinatları da yer aldı.
Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi'nin milli park olması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kahramanmaraş sınırları içinde bulunan bölge, "Geben Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.
Kararda milli parka ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel