Kahramanmaraş'ta Geben Vadisi Milli Park İlan Edildi

Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi'nin milli park olması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş sınırları içinde bulunan bölge, "Geben Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kararda milli parka ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.