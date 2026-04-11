Haberler

Kahramanmaraş merkezli fuhuş operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli başlayan fuhuş operasyonunda, 24 zanlıdan 20'si tutuklandı. Operasyonda 14'ü yabancı uyruklu 21 kadın koruma altına alındı, ayrıca suçla bağlantılı mal varlığına el konuldu.

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 Nisan'da, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep'te yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Nisan'da "fuhşa teşvik etmek", "fuhşa aracılık etmek", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramada 2 uzun namlulu tüfek, suçtan temin edildiği tahmin edilen para ve ziynet eşyası ele geçirilmiş, yürütülen mali incelemelerde şüphelilerin 716 milyon 229 bin lira işlem hacmine ulaştıkları tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında mağdur olduğu belirlenen 14'ü yabancı uyruklu 21 kadın koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

