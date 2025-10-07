Haberler

Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde, Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, çeşitli sloganlar atarak uluslararası kuruluşların sessizliğine tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Esat Coşan Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan AGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kır, dünyanın gözü önünde yaşanan bu durum karşısında uluslararası kuruluşların sessiz kaldığını belirtti.

Kır, "BM sessiz, Batı kör ve sağır. Bizler zalim düzenin bu sessizliğine ortak olmayacağız. Kudüs ve Gazze yalnızca bir coğrafya değil, imanımızın ve onurumuzun şerefidir. Mazlumun duası zalimin tankından, uçağından ve bombasından daha güçlüdür. Bugün de mazlumların yanında durma, zalime karşı söz söyleme ve halkımızın vicdanını harekete geçirme sorumluluğumuzun bilinciyle buradayız." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler

İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.