Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta iki otomobil birbirine girdi. Pazarcık ilçesinde iki aracın çarpıştığını öğrenen ekipler harekete geçti.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.İ, Y.Ç, A.H. ve C.A. kurtarılamadı.
Diğer yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel