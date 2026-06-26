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Özel öğrenciler için tarım teknoloji alanı hizmete açıldı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Şehit Mehmet Şahin Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde özel öğrencilerin toprakla buluşup üretime katkı sağlaması amacıyla oluşturulan tarım teknoloji alanı törenle hizmete açıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Şehit Mehmet Şahin Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde özel öğrencilerin toprakla buluşup üretime katkı sağlaması amacıyla oluşturulan tarım teknoloji alanı törenle hizmete açıldı.

Hayırseverlerin destekleriyle oluşturulan 24 bin metrekarelik alan içerisinde, iki modern sera ve çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirileceği bölümler ile kümes hayvanları için özel olarak tasarlamış yetiştirme bölmeleri yer alıyor.

Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, törende yaptığı konuşmada, projenin özel eğitim öğrencilerinin potansiyellerini ortaya çıkararak toplumsal hayata daha aktif katılmalarını sağlayacak örnek bir yatırım olduğunu söyledi.

Tarımın kadim bir uğraş olduğuna işaret eden Demirel, "Okulumuzda böyle bir yatırımın yapılması çok kıymetli. Desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanımıza, emek verenlere teşekkür ediyorum. Özel gereksinimli bireylerin doğru imkanlar ve uygun eğitim ortamları sağlandığında önemli başarılara imza atacağını göreceğiz inşallah." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kaymakam Demirel tarafından emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Ceran
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