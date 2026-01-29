Haberler

Altyapı çalışmasında doğal gaz hattında patlama oldu; mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz boru hattında patlama oldu. Patlamayla birlikte çıkan yangın söndürülürken, hattın önünden geçtiği binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin temas ettiği doğal gaz boru hattında patlama oldu. Patlamayla birlikte alevler yükselirken, ihbarla bölgeye itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, hattın önünden geçtiği binada da 3 kişinin mahsur kaldığı belirlendi. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü, mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı.

Bölgede incelemeler sürüyor.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
