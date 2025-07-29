Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Yeni Evler Tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Bulanık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 katlı köy evlerinin görüntülerini paylaşarak, "Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesi'nde, deprem bölgesinin ilk 2 katlı köy evleri inşa edildi. Zemin artı 1 olarak projelendirilen 92 köy evinin hepsinin inşası tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının ardından bölgede yaşam yeniden başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, köy evlerinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz. Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık köyü" ifadelerini kullandı.

'TAMAMI KALE DİYE TABİR ETTİĞİMİZ EVLERDEN'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürü Ahmet Şahin, Bulanık Mahallesi'nde çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki evlerin 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradığını aktardı. Depremin ardından vatandaşların yeni evlerine bir an önce kavuşması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını anlatan Şahin, "İstinat duvarlarından yollara, elektrik, su ve kanalizasyon altyapısına kadar eksiksiz bir şekilde, yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlamak için 7/24 çalışıyoruz. Tamamı 'kale' diye tabir ettiğimiz evlerden. Bu mahallemizde olduğu gibi Kahramanmaraş'ımızın 407 mahallesinde aynı anda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor" dedi.

'BUNDAN GÜZELİ OLAMAZ'

Bulanık Mahallesi Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, depremde yıkılan evlerinin yerine yine 2 katlı eve kavuştuğunu belirterek, "Biz, 'Artık böyle bir ev yaptırabilir miyiz, evimiz olur mu? Aynı şekilde 2 katlı evimiz olacak mı' diye düşündük. Çünkü yıkılan evlerimizi çok zor şartlar altında yaptırdık. Onların içinde çok büyük hayallerimiz, sevinçli, zor günlerimiz oldu. Ama Rabb'im verirmiş, hiçbir yerde olmayan 2 katlı evler Kahramanmaraş'ta, Bulanık Mahallesi'nde. Bundan ilerisini bilmiyorum, düşünemiyorum. Bundan güzeli olamaz galiba. En güzeli benim mahallemde, en güzel toplu konutlar benim" diye konuştu. 'UMUDUN BİTTİĞİ YERDE UMUT OLDU'

Hak sahibi Döndü Bozlakoğlu da temelden itibaren tüm çalışmaları gördüklerini söyleyerek, "Ben gelip çalışmalarda kullanılan malzemeleri gördüğüm için diyorum ki 'Burası güvenilir, yaşanılacak bir yer. Buradaki hak sahipleri gönül rızasıyla gelip evlerinde oturabilirler'. Umudun bittiği yerde bize umut oldu burası. Hayalimizin daha üstüne oldu. Mutfak olsun, oturma odamız, salonumuz olsun ferah ve çok güzel. Balkon desen zaten manzarası çok güzel" ifadelerini kullandı.

'BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA GÜZEL'

Cuma Gülleci ise ekiplerin çok iyi çalıştığını belirterek, "Murat Kurum Bakanım geldi, söz verdi; 'Bir tek kişiyi bile evsiz bırakmayacağım' dedi, sözünü de tuttu. Hayallerimize umut oldu. Beklediğimizden daha güzel yaptılar. Ara ara gelip bakıyorum, geziyorum çok güzel çalışıyorlar. Hafta sonları bile, 'Bir an önce bitirelim' diye uğraşıyorlar" dedi.