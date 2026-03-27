Haberler

Kahramanmaraş'ta yaralanan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta dağcılık faaliyetinde yaralanan bir kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta dağcılık faaliyeti sırasında yaralanan bir kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından helikopterle kurtarılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Çağlayancerit ilçesi kırsalında dağcılık faaliyeti yaparken yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Ana Jet Üs 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığımız tarafından helikopter ile kurtarılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Dağlar ne kadar sarp, şartlar ne kadar zor olursa olsun; Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman yanınızda" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

