Kahramanmaraş'ta Cinayet: Eski Eşini ve Annesini Öldürdü, Üvey Kızını Yaraladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski eşi ile eski eşinin annesini öldürdü, üvey kızını ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, eski eşi ile eski eşinin annesini öldürdü, üvey kızını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Y. Ballıca Mahallesi'ndeki eski eşi F.F.G. (45) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hakan Y, önce eski eşini, ardından Ballıca Mahallesi'nde yaşayan eski eşinin annesi G.G. (62) ve aynı evde yaşayan üvey kızı E.G'yi (19) silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde G.G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan F.F.G. ve E.G'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

F.F.G, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
